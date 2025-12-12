با تلاش آتش نشانان زرندی فردی که به چاه ۵۲ متری سقوط کرده بود، نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان آتش‌نشانی زرند از نجات معجزه‌آسای مرد میانسال زرندی از عمق ۵۲ متری چاه خبر داد.

حسین ضیاءالدینی افزود: شب گذشته سقوط یک مرد میانسال به داخل چاهی عمیق در ضلع شمال شرقی نیروگاه برق گزارش شد و بلافاصله خودروی نجات و تیم عملیاتی سازمان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به رطوبت، لغزندگی و بارش پراکنده باران. آتش‌نشانان با فداکاری مثال‌زدنی، عملیات نجات را آغاز کردند و تا پایان آن حتی لحظه‌ای میدان را ترک نکردند.

وی بیان کرد: مصدوم مردی میانسال بود که طبق تحقیقات اولیه، برای یافتن کبوتر به کمک دوستش وارد دهانه چاه شده و در میانه مسیر، تعادلش را از دست داده و به عمق چاه سقوط کرده است.

رئیس آتش‌نشانی زرند گفت: تیم نجات سازمان آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات تخصصی، پس از پیاده کردن کارگاه امداد و تلاش فشرده نزدیک به چهار ساعت، توانست این فرد را که در ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده بود، به سطح زمین منتقل و تحویل عوامل اورژانس دهد که وضعیت عمومی وی مناسب گزارش شده است.