جشنواره نان و سلامت با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم و آشنایی مردم با شیوه‌های تهیه نان‌های مغذی، در بجنورد برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جشنواره نان و سلامت که به مناسبت پویش ملی تغذیه سالم برپا شده با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیر کل غله وخدمات بازرگانی استان و سایر مدیران افتتاح شد.

جشنواره نان و سلامت با حضور سیاه چادر‌های سنتی، غرفه‌های عرضه کننده نان سالم محلی، غرفه عرضه آرد کامل و معرفی ظرفیت‌های موجود در پخت نان کامل به نمایش عموم گذاشته شده است.