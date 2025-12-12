وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دیدار با وزیر فرهنگ یونان در آتن ، ضمن ابراز خرسندی از تداوم رایزنی‌های فرهنگی میان دو کشور، این تداوم را نشانه‌ای از «اراده مشترک برای گشودن فصل تازه‌ای از همکاری‌های فرهنگی» دانست .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در دیدار با «لیندا مندونی» وزیر فرهنگ یونان در آتن، با تاکید بر پیوند‌های عمیق دو تمدن بزرگ، از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های بلندمدت فرهنگی، برگزاری نمایشگاه بزرگ آثار ایرانی در آتن و اجرای سمفونی مشترک «پرسپولیس ـ آکروپولیس» خبر داد؛ دیداری که با استقبال کامل و موافقت قطعی طرف یونانی همراه شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: ایران و یونان، به‌عنوان دو ستون تمدن جهانی، دارای تاریخی مشترک و ریشه‌هایی هستند که هیچ‌گاه از یکدیگر جداشدنی نیستند.

وی با تشریح ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی میان دو کشور، فرهنگ را «راه مطمئن پیوند میان ملت‌ها» توصیف کرد و گفت: مدیران فرهنگی باید بتوانند فراتر از مسائل سیاسی، مسیر گفت‌و‌گو و دوستی میان ملت‌ها را هموار کنند.

صالحی امیری با اشاره به گفت‌و‌گو‌های مثبت خود با وزیر گردشگری یونان، از توافق درباره تسهیل روادید، ازسرگیری پرواز‌های مستقیم و فراهم‌سازی مسیر‌های تازه گردشگری سخن گفت و افزود: این اقدامات می‌تواند به گسترش روابط مردمی میان دو کشور شتاب دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تاکید بر اهمیت نمایش آثار موزه‌ای به‌عنوان بازتاب هویت فرهنگی ملت‌ها، گفت : اکنون زمان آن رسیده است که مردم دو کشور بار دیگر پیوند‌های تاریخی و میراث مشترک خود را از نزدیک مشاهده کنند.

صالحی امیری در همین چارچوب، پیشنهاد برگزاری یک نمایشگاه بزرگ از آثار موزه‌ای ایران در موزه بیزانس آتن را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با استقبال رئیس موزه و آمادگی رسمی ایران همراه شد.

وی همچنین بر لزوم تدوین و امضای یک تفاهم‌نامه جامع فرهنگی و گردشگری میان دو کشور تاکید کرد تا زمینه همکاری‌های بلندمدت در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراهم شود.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر صنایع‌دستی ایران، شکل‌گیری بستر‌های مشترک برای برگزاری بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های دوطرفه را خواستار شد و تاکید کرد: ایران آماده میزبانی از هنر و صنایع‌دستی یونان است.

صالحی‌امیری گسترش همکاری‌های دانشگاهی، تبادل استاد و دانشجو، تعامل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی با مراکز علمی یونان، بهره‌گیری از تجارب دو کشور در حوزه مرمت و نیز همکاری در حفاظت از میراث زیرآب را از دیگر زمینه‌های مورد توجه این گفت‌و‌گو دانست.

وی با اشاره به تجربه موفق اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید، پیشنهاد برگزاری ارکستر مشترک «پرسپولیس – آکروپولیس» را مطرح کرد؛ رویدادی که به گفته وی «نمادی از شکوه تاریخی و پیوند موسیقایی دو تمدن بزرگ» خواهد بود و می‌تواند یک‌بار در آتن و بار دیگر در شیراز برگزار شود.

آتن آماده میزبانی از هنر و میراث ایران

لیندا مندونی، وزیر فرهنگ یونان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از تجدید گفت‌وگوها، تاکید کرد: پیوند‌های فرهنگی میان ایران و یونان «گسستنی نیست» و متولیان فرهنگ باید این روابط را در بالاترین سطح تقویت کنند.

وی با استقبال کامل از پیشنهاد‌های ارائه‌شده، بر آمادگی دولت یونان برای امضای فوری تفاهم‌نامه جامع فرهنگی و گردشگری تاکید کرد و تدوین این سند را توسط کمیته مشترک دو کشور خواستار شد.

مندونی همچنین موافقت رسمی یونان با برگزاری نمایشگاه بزرگ آثار موزه‌ای ایران در آتن را اعلام کرد و اجرای سمفونی مشترک «پرسپولیس – آکروپولیس» را ابتکاری «الهام‌بخش و قابل تحقق در کوتاه‌ترین زمان» دانست.

وزیر فرهنگ یونان گفت: یونان برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری با ایران، هیچ محدودیت و مانعی را متصور نیست و مسیر گسترش روابط را «کاملا آماده» می‌داند.

همچنین صالحی‌امیری در دیدار با گروهی از ایران‌شناسان، دانشگاهیان، صاحب‌نظران فرهنگی و اجتماعی، روسای آژانس‌های گردشگری و فعالان فرهنگی یونان ، درباره ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی ایران و همچنین ضرورت تقویت روابط ملت‌–ملت گفت‌و‌گو کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این دیدار با تبیین جامع ظرفیت‌های ایران در سه حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، جایگاه کم‌نظیر ایران را در نقشه گردشگری جهانی تشریح کرد و گفت: ایران یکی از معدود کشور‌هایی است که طیف گسترده‌ای از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی را در کنار هم دارد. این تنوع، همراه با روحیه مهمان‌نوازی مردم ایران، کشور ما را به مقصدی متفاوت و خاطره‌ساز برای هر گردشگر تبدیل می‌کند.

صالحی امیری با اشاره به برخی روایت‌های نادرست درباره ایران افزود : مشکل اصلی درک ناقص و دور از واقعیتی است که در قالب پروژه ایران‌هراسی توسط برخی ارائه می‌شود. اما همه کسانی که از نزدیک به ایران سفر کرده‌اند، تصویر کاملا متفاوت و صادقانه‌ای ارائه داده‌اند. آنان با تجربه‌ای مثبت و با رضایت کامل بازگشته‌اند و همین امر بهترین تبلیغ برای معرفی واقعیت ایران است.

وی با تاکید بر نقش محوری مردم و نخبگان فرهنگی در توسعه روابط دو کشور گفت: اراده ملت‌ها مهم‌تر از اراده دولت‌هاست. گفت‌و‌گو با چهره‌های بانفوذ فرهنگی و اجتماعی یونان برای ما اهمیت ویژه دارد؛ چرا که این افراد هم شناخت عمیقی از فرهنگ ایران دارند و هم قادرند صدای واقعی ملت ایران را به جامعه یونان منتقل کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان ، رفع موانع موجود در مسیر گردشگری ایران و یونان را یک ضرورت مشترک دانست و افزود: دو مسئله مهم یعنی نبود پرواز مستقیم میان دو کشور و پیچیدگی‌های صدور ویزا باید با مذاکرات و همکاری دوجانبه رفع شود. تقویت ارتباطات مردمی بدون حل این مسائل امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به حضور نمایندگان آژانس‌های گردشگری یونان در جلسه گفت: نظرات و پیشنهاد‌های آژانس‌ها برای ما اهمیت دارد، زیرا آنها در خط مقدم ارتباط با گردشگران قرار دارند. نکته مشترک در صحبت‌های آنان این بود که رفع موانع ساختاری برای گسترش سفر و همکاری ضروری است.

شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی یونان نیز در این دیدار ضمن بیان علاقه عمیق خود به تمدن ایران، بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط آسان‌تر برای سفر، تبادل فرهنگی، اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی و تقویت روابط میان دانشگاه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی دو کشور تاکید کردند.

این دیدار با حضور حجت‌الله ایوبی، مشاور وزیر و رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و ملک‌حسین گیوزاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونان برگزار شد.