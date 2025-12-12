به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حسن رفیعی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع حفاری‌های غیرقانونی در یکی از روستا‌های کاغذکنان تیمی از ماموران پاسگاه انتظامی این بخش برای بررسی موضوع وارد عمل شد.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و حضور به‌موقع در محل، هفت حفار غیرمجاز را دستگیر کردند و مجموعه‌ای از تجهیزات و ادوات حفاری نیز از آنها کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی میانه تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به همراه ابزار‌های مکشوفه برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



رفیعی با تاکید بر عزم پلیس در صیانت از میراث فرهنگی و مقابله قاطع با حفاری‌های غیرمجاز از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را بی‌درنگ از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا برخورد قانونی لازم انجام شود.