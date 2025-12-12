به مناسبت سالروز ولادت بانوی دو عالم حضرت زهرا (س)، یادواره شهدای فرهنگی شهرستان‌های میبد و اردکان در دبیرستان سمپاد ده آباد میبد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر آموزش و پرورش میبد در این مراسم گفت: فرهنگیان و دانش آموزان نقش مهمی در هشت سال دفاع مقدس داشتند.

کارگر با بیان اینکه شهدا تربیت یافته مکتب حضرت فاطمه بودند افزود: این تربیت نورانی در آموزش و پرورش و مدارس آنچنان پررنگ بود که بسیاری از شهدای آن دوران، دانش آموزان و فرهنگیان هستند.

وی گفت: از آنجا که مادر، نخستین معلم یک فرد است؛ امروز به همین بهانه، یادو خاطره مادران و معلمان در این یادواره گرامی داشته شد.

کارگر با بیان اینکه شهرستان میبد ۲۴ شهید فرهنگی و اردکان ۱۵ شهید فرهنگی را در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام و انقلاب کرده است گفت: این پیوند ارزش‌ها قطعا بین دو شهرستان، آثار و برکات معنوی و انقلابی را بین نسل‌های امروز و فردا تقویت خواهد کرد تا مفهوم واقعی وحدت و همدلی در جامعه روشن شود.