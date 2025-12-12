رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان و جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۷۵ دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز در ۲ عملیات جداگانه در شهرستان‌های بهبهان و اهواز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار داشت: برابر گزارش‌های رسیده مبنی بر استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در شهرستان بهبهان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این منزل، ۱۶ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: ارزش تجهیزات کشف‌شده توسط کارشناسان ۱۶ میلیارد ریال اعلام شده و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

در عملیات جداگانه دیگری، سرهنگ حسین زلقی، جانشین فرمانده انتظامی خوزستان اعلام کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی نقاط مختلف نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در اهواز شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی، بازرسی‌های لازم را انجام دادند.

به گفته وی، در این عملیات ۵۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۵۹ میلیارد ریال کشف و سه متهم دستگیر شدند.

سرهنگ زلقی با تاکید بر اینکه مبارزه با جرائم اقتصادی، به‌ویژه در شرایط ناترازی انرژی، از اولویت‌های انتظامی استان است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان فروردین‌ماه امسال نیز از کشف ۱۶ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در شهرستان بهبهان خبر داده بود.