پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتبال بانوان با دو پله صعود در رده شصت و هشتم رتبه بندی فیفا قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جدیدترین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال زنان، تیم ملی ایران با دو پله صعود در رده شصت و هشتم دنیا و سیزدهم آسیا قرار گرفت.
تیم ملی فوتبال بانوان به تازگی دو مسابقه دوستانه با ازبکستان برگزار کرد.
اسپانیا، آمریکا و آلمان تیمهای اول تا سوم این رتبه بندی هستند.
تیم ملی فوتبال بانوان خود را برای حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا در اسفند امسال در استرالیا آماده میکند.