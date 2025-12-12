به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جدید‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال زنان، تیم ملی ایران با دو پله صعود در رده شصت و هشتم دنیا و سیزدهم آسیا قرار گرفت.

تیم ملی فوتبال بانوان به تازگی دو مسابقه دوستانه با ازبکستان برگزار کرد.

اسپانیا، آمریکا و آلمان تیم‌های اول تا سوم این رتبه بندی هستند.

تیم ملی فوتبال بانوان خود را برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا در اسفند امسال در استرالیا آماده می‌کند.