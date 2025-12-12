پخش زنده
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از برگزاری آزمون اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آزمون امروز جمعه با حضور ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ داوطلب در کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسن عبدلیانپور افزود: از مجموع شرکتکنندگان، ۵۹ هزار و ۵۵۴ نفر خانم و ۵۴ هزار و ۹۲۵ نفر آقا بودند که در ۳۱ استان، ۳۹ شهر و در مجموع ۵۸ حوزه اصلی و ۲۱۷ حوزه فرعی با یکدیگر رقابت کردند.
وی درباره روند پذیرش داوطلبان گفت: بر اساس معیارهای اعلام شده، داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشدگان برای انجام مراحل بعدی به مرکز معرفی خواهند شد.
عبدلیانپور همچنین افزود: برگزاری و اجرای آزمون، مطابق قانون بر عهده سازمان سنجش است. مرکز وکلای قوه قضاییه نیز در راستای انجام وظایف قانونی خود، در هماهنگی کامل با نهاد حفاظت قوه قضاییه و حراست سازمان سنجش، از ماهها قبل همکاری گستردهای در این زمینه انجام داده است.
وی درباره کیفیت و محتوای سوالات نیز توضیح داد: تمامی تلاش معطوف به رعایت عدالت اجتماعی و حفظ حقوق عامه داوطلبان بوده است. بر این اساس، در طراحی سوالات بر استانداردسازی، روزآمدی، کاربردی بودن با محوریت قوانین تاکید و از هرگونه اعمال سلیقه شخصی پرهیز شده است.
رئیس مرکز وکلا زمان اعلام نتایج را نیز اعلام کرد و گفت: مطابق برنامهریزی انجامشده نتایج اولیه این آزمون ۴۰ روز کاری پس از تاریخ برگزاری قابل استعلام خواهد بود.