

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ گفت: بر اساس برآورد‌های اولیه، انتظار می‌رود حدود یک و نیم تن بذر از این مزرعه برداشت شود.

بنی اسدی افزود: کینوا به‌عنوان گیاهی کم‌آب‌خواه، مقاوم به شوری و خشکی، توانسته جایگاه ویژه‌ای در الگوی کشت مناطق کم‌آب پیدا کند.

وی ادامه داد: این محصول علاوه بر صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف آب، می‌تواند به تنوع‌بخشی الگوی کشت و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشاورزان کمک قابل توجهی داشته باشد.

بنی اسدی گفت: از نظر ارزش غذایی، کینوا سرشار از پروتئین، فیبر، آهن و اسید‌های آمینه ضروری است و به همین دلیل در بسیاری از رژیم‌های غذایی سالم، تغذیه ورزشکاران و حتی برنامه غذایی کودکان کاربرد فراوانی دارد.

وی گفت: این گیاه می‌تواند جایگزین مناسبی برای غلات رایج بوده و نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.