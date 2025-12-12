پخش زنده
برای چهارمین سال متوالی کشت گیاه کینوا در سطحی حدود نیم هکتار در شهرستان زارچ زیر کشت رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، انتظار میرود حدود یک و نیم تن بذر از این مزرعه برداشت شود.
بنی اسدی افزود: کینوا بهعنوان گیاهی کمآبخواه، مقاوم به شوری و خشکی، توانسته جایگاه ویژهای در الگوی کشت مناطق کمآب پیدا کند.
وی ادامه داد: این محصول علاوه بر صرفهجویی چشمگیر در مصرف آب، میتواند به تنوعبخشی الگوی کشت و افزایش بهرهوری اقتصادی کشاورزان کمک قابل توجهی داشته باشد.
بنی اسدی گفت: از نظر ارزش غذایی، کینوا سرشار از پروتئین، فیبر، آهن و اسیدهای آمینه ضروری است و به همین دلیل در بسیاری از رژیمهای غذایی سالم، تغذیه ورزشکاران و حتی برنامه غذایی کودکان کاربرد فراوانی دارد.
وی گفت: این گیاه میتواند جایگزین مناسبی برای غلات رایج بوده و نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.