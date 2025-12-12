پخش زنده
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه: از ابتدای امسال تا پایان آبان ۳۸ هزار تن نهاده دامی در بین تولیدکنندگان استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایرج صفایی گفت: علاوه بر نهادههای دامی، نهادههای کشاورزی شامل ۱۱ هزار و ۶۵۰ تن انواع کود شیمیایی، آلی و زیستی و ریز مغذی، ۴ هزار و ۱۰۰ تن انواع بذر اصلاح شده و همچنین ۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم لیتر سموم شیمیایی در بین کشاورزان و بهره برداران کشاورزی استان توزیع شده است.
وی تامین و توزیع نهادههای دامی و کشاورزی را یکی از خدمات مهم شبکه تعاون روستایی عنوان کرد.