۶۰درصد فولاد کشور در استان اصفهان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار عصر دیروز در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان کاشان گفت:استان اصفهان با تولید بیش از ۶۰ درصد فولاد و بیش از ۱۲ درصد طلا و جواهر کشور، در هر دو حوزه رتبه نخست را داراست.
مهدی جمالینژاد راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات اقتصادی و توسعه صنعتی را تشریح و بر پیگیری سریع موضوعاتی ازجمله تسهیل مزایدهها، رفع مسدودی کدها و تخصیص بهینه تجهیزات تاکید کرد.
وی افزود: همواره تلاش کردهایم با همکاری فعالان اقتصادی، موانع را برطرف و فرآیندهای صنعتی را تسهیل کنیم.
استاندار اصفهان، مدیریت کارآمد و تصمیمگیری سریع را کلید رفع بسیاری از مشکلات، به ویژه در حوزه انرژی و تخصیص منابع دانست و بر لزوم ایجاد ساختارهای مدیریتی پاسخگو تاکید کرد.
جمالینژاد از پیگیری برای رفع مشکلات هماهنگی بیندستگاهی و موضوعات زیرساختی ازجمله اتصال کابلهای انرژی خبرداد و گفت: امیدواریم با تلاش مستمر، این چالشها به زودی رفع شوند.
استاندار اصفهان با تجلیل از همکاری بخشهای مختلف، عزم خود را برای حمایت همهجانبه از صنایع و فعالان اقتصادی استان اعلام کرد و از همه دستگاهها خواست در ایجاد بسترهای رشد و توسعه صنعتی اصفهان مشارکت فعال داشته باشند.