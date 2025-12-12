پخش زنده
کارگروه بررسی زمینهها، ظرفیتها و تسهیل همکاریها کرمان با استانهای روسیه تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در نشست وبیناری بررسی ظرفیتها و توسعه همکاریها میان استان کرمان و استانهای روسیه؛ مقرر شد کارگروهی متشکل از مدیران اقتصادی استان و کارشناسان اقتصادی سفارت برای بررسی زمینهها و ظرفیتها و تسهیل همکاریها میان کرمان با استانها و مناطق روسیه تشکیل گردد.
کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در این نشست، با اشاره به اولویت و اهمیت دیپلماسی استانی در وزارت امور خارجه و دولت چهاردهم، بر اراده و آمادگی سفارت برای تسهیل مراودات و مناسبات روزافزون میان کرمان با استانهای مستعد در فدراسیون روسیه تاکید کرد.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز در این نشست، ظرفیتهای گوناگون استان برای همکاری با روسیه به ویژه در زمینههای معدن، پتروشیمی، کشاورزی، گردشگری و سرمایهگذاری را برشمرد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز، ضمن برشمردن زمینههای همکاری طرفین، بر توسعه بیش از پیش مناسبات تاکید کرد.