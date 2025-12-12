به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مربی و نماینده تیم دانش آموزی محاسبات ذهنی فارس گفت: مسابقات جهانی محاسبات ذهنی امارات ۲۰۲۵ با حضور نمایندگان ۲۴ کشور و با حضور بیش از هزار شرکت کننده به مدت ۲ روز در امارات برگزار شد.

صدیقه کرانی افزود: لیانا ابراهیمی، لنا بیدکی، وستا بیدکی، امیر حسنی، محمد رستگاری، سانیا سادات صداقتی، کوروش عرفانی، محمد حسین عفیفی و الینا یوسفی ملی پوشان استان فارس در این رقابت‌ها کسب چهار عنوان اولی، ۲ عنوان دومی و سه سومی را به دست آوردند.

کرانی گفت: مسابقات جهانی محاسبات ذهنی علاوه بر بخش اصلی مسابقه، شامل بخش دیداری نیز هست که در قالب آن، شرکت کنندگان در مقابل تماشاچیان، داوران و سفرای کشور‌های مختلف، محاسبات ذهنی سریع انجام می‌دهند.

او افزود: در بخش دیداری، محمد رستگاری از استان فارس به عنوان نماینده ایران در برابر دیدگان بیش از هزار شرکت‌کننده، محاسبات سریع ذهنی را بدون اشتباه انجام داد و مورد تایید داوران بین‌المللی قرار گرفت.

تیم ملی ایران با حضور ۵۰ شرکت‌کننده در مسابقات شرکت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.