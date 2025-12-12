به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ روابط عمومی فوریتهای پزشکی شهرستان خدابنده اعلام کرد: در پی وقوع تصادف شدید در جاده قیدار-سجاس، با توجه به شدت آسیب سه آمبولانس از پایگاه‌های سجاس، شماره یک شهری و دهجلال به محل اعزام شدند.

در این حادثه یک جوان ۲۰ ساله بر اثر شدت جراحات در محل حادثه جان باخت. این سانحه چهار مصدوم دیگر نیز بر جا گذاشت که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

پرسنل اورژانس پس از انجام اقدامات امداد و رهاسازی یکی از مصدومین گیر افتاده و انجام اقدامات پیش بیمارستانی آنان را برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمومنین انتقال دادند.