بانوی خوزستانی دو مدال رقابتهای کاپ آسیایی مچاندازی امارات را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میترا عبدالوند بانوی خوزستانی در رقابتهای کاپ آسیایی مچاندازی ۲۰۲۵ که در شهر عجمان امارات برگزار شد، موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد.
وی موفق شد در رده سنی بزرگسالان وزن ۷۰ کیلوگرم در بخش چپ دست مدال طلا و در دست راست به مدال نقره دست یابد.
عبدالوند علاوه بر کسب مدالهای ارزشمند، در این دوره از رقابتها بهعنوان مربی تیم ملی نیز حضور داشت و همچنین در کسوت داور بینالمللی به قضاوت مسابقات پرداخت.
در این مسابقات که با حضور نمایندگان ۱۵ کشور آسیایی برگزار شد، تیم ۶ نفره مچاندازی ایران با عملکردی درخشان موفق به کسب ۶ مدال طلا و ۴ مدال نقره شد و در نهایت عنوان سوم تیمی بخش بزرگسالان (سینیور) را به دست آورد. تیمهای قزاقستان و اردن به ترتیب مقامهای اول و دوم را کسب کردند.