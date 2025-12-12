به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور سارق در یک باغ ویلا، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۷ گلدشت به محل اعزام شدند

سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: مأموران پس از حضور درمحل با هماهنگی لازم وارد باغ شده و در یک اقدام ضربتی سارق که در حال سرقت اموال و اشیاء باغ ویلا بود را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: متهم که دارای اعتیاد به مواد مخدر بود در تحقیقات اولیه پلیس به ۴ فقره سرقت اعتراف کرد و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.