به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: یک دستگاه کامیون و ۸۹ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان توقیف شدند.

سرهنگ جواد افشاری افزود: ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان حین گشت‌زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی گفت: ماموران در بازرسی صورت گرفته از این کامیون، ۸۹ راس گوسفند که به صورت قاچاق و بدون هرگونه مدارک و مجوز قانونی حمل می‌شد را کشف کردند.

این مقام انتظامی گفت: برای راننده متخلف خودرو هم پرونده تشکیل شد.