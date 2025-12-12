پخش زنده
یک دستگاه کامیون حامل ۸۹ رأس گوسفند قاچاق توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: یک دستگاه کامیون و ۸۹ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان توقیف شدند.
سرهنگ جواد افشاری افزود: ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان حین گشتزنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.
وی گفت: ماموران در بازرسی صورت گرفته از این کامیون، ۸۹ راس گوسفند که به صورت قاچاق و بدون هرگونه مدارک و مجوز قانونی حمل میشد را کشف کردند.
این مقام انتظامی گفت: برای راننده متخلف خودرو هم پرونده تشکیل شد.