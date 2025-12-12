به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی بازی‌ها، رده بندی مدالی مسابقات در آغاز روز چهارم به این شرح است:

۱- ازبکستان ۳۹ طلا، ۱۸ نقره، ۱۲ برنز، مجموع ۶۹ مدال

۲- ایران ۲۹ طلا، ۳۷ نقره، ۴۴ برنز، مجموع ۱۱۰ مدال

۳- ژاپن ۲۵ طلا، ۱۶ نقره، ۴ برنز، مجموع ۴۵ مدال

۴- قزاقستان ۱۴ طلا، ۱۲ نقره، ۱۳ برنز، مجموع ۳۹ مدال

۵- تایلند ۱۰ طلا، ۱۵ نقره، ۱۵ برنز، مجموع ۴۰ مدال

تاکنون ۲۳ کشور به مدال دست یافته‌اند.