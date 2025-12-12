پخش زنده
کاروان ایران در پایان روز سوم بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ در دبی امارات در رده دوم قرار دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی بازیها، رده بندی مدالی مسابقات در آغاز روز چهارم به این شرح است:
۱- ازبکستان ۳۹ طلا، ۱۸ نقره، ۱۲ برنز، مجموع ۶۹ مدال
۲- ایران ۲۹ طلا، ۳۷ نقره، ۴۴ برنز، مجموع ۱۱۰ مدال
۳- ژاپن ۲۵ طلا، ۱۶ نقره، ۴ برنز، مجموع ۴۵ مدال
۴- قزاقستان ۱۴ طلا، ۱۲ نقره، ۱۳ برنز، مجموع ۳۹ مدال
۵- تایلند ۱۰ طلا، ۱۵ نقره، ۱۵ برنز، مجموع ۴۰ مدال
تاکنون ۲۳ کشور به مدال دست یافتهاند.