پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به بهبود ۳۰ درصدی وضعیتها بارشها در جریان بارندگی روزهای گذشته، از ورود یک سامانه جدید و تداوم ناپایداریهای جوی در هفته آینده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی گفت: سامانه بارشی به نسبت فعالیت از ۱۷ آذر تا ۲۰ آذر اردبیل را فرا گرفت که موجب بارندگی قابل توجهی در برخی نقاط به ویژه نیمه جنوبی استان شد و وضعیت منطقه را نسبت به بلندمدت ۳۰ درصد بهبود داد.
وی افزود: بیشترین بارشها در پی فعالیت این سامانه جوی در کجل با ۶۹ میلیمتر و هواشانق و زرجآباد با ۶۰ میلیمتر ثبت شد که از توابع شهرستان کوثر هستند و پس از آنها بیشترین بارش را در نمهیل با ۵۷ میلیمتر و برندق با ۵۳.۵ میلیمتر داشتیم که در محدوده شهرستان خلخال قرار دارد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: امروز نیز جو استان پایدار و آسمان در بیشتر مناطق کمی تا نیمهابری همراه با مه صبحگاهی خواهد بود، اما برای شنبه و یکشنبه با عبور امواج ناپایدار در تراز میانی جو افزایش ابرناکی، وزش بادهای به نسبت شدید و در برخی نقاط مرکزی و جنوبی رگبار باران و برف پیشبینی میشود.
کوهی اضافه کرد: روز شنبه تا پیش از ظهر یکشنبه در مناطق مورد اشاره جهت وزش باد جنوبی خواهد بود و بعد از ظهر یکشنبه جهت آن به سمت شرق تغییر میکند؛ همچنین برای روز یکشنبه کاهش محسوس دما انتظار میرود.
وی با اشاره به اینکه میزان بارشها در این سامانه ناپایدار چندان قابل توجه نخواهد بود، گفت: روز دوشنبه با بازگشت شرایط پایدار و کاهش ابرناکی، دمای هوا به طور نسبی افزایش خواهد یافت؛ با این حال هوای پاییزی همچنان در بیشتر مناطق استان اردبیل غالب خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در ادامه تصریح کرد: با وجود این بارش باران و برف در استان اردبیل با کاهش ۶۰ درصدی نسبت به بلندمدت روبهرو است و اگرچه پیشبینیها از بارشهای نزدیک به نرمال در فصل زمستان حکایت دارد، اما به علت پاییز خشکی که سپری کردیم، جبران کمبودها دشوار است و همچنان نیازمند مدیریت مصرف منابع آبی هستیم.
آسمان اردبیل در حال حاضر ابری و مهآلود، سرعت وزش باد سه کیلومتر در ساعت و دمای هوا یک درجه سانتیگراد بالای صفر است.