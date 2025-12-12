به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در پایان دور گروهی ۸ تیم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه خواهند یافت و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف صعود می‌کنند.

نتایج مسابقات به این شرح است:

دیترا کوزوو ۰ - ۳ آلکمار هلند

شلبرن ایرلند ۰ - ۳ کریستال پالاس انگلیس (گل‌ها: کریستانتوس اوچه در دقیقه ۱۱، ادوارد انکتیاه در دقیقه ۲۵ و یرمی پینو ۳۷)



هامرون مالت ۰ - ۲ شاختار دونیتسک اوکراین

لینکلن رد جبل الطارق ۲ - ۱ زیگما اولوموک چک

راکوف لهستان ۱ - ۰ زرینسکی بوسنی و هرزگوین

هاکن سوئد ۱ - ۱ آ ا ک لارناکا قبرس

کوپس فنلاند ۰ - ۰ لوزان سوئیس

لخ پوژنان لهستان ۱ - ۱ ماینتس آلمان

در تیم لخ پوژنان، علی قلی زاده هافبک ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۶۷ بازی کرد.

راپید وین اتریش ۰ - ۱ اومونیا قبرس

فیورنتینا ایتالیا ۲ - ۱ دینامو کیف اوکراین (گل‌های فیورنتینا: مویزه کین در دقیقه ۱۸ و آلبرت گودموندسون ۷۴)

ریه کا کرواسی ۳ - ۰ سلیه اسلوونی

اونیورسیتاتیا رومانی ۱ - ۲ اسپارتا پراگ چک

شکندیا مقدونیه شمالی ۲ - ۰ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی

یاگیلونیا لهستان ۱ - ۲ رایو وایکانو اسپانیا

آبردین اسکاتلند ۰ - ۱ استراسبورگ فرانسه

نوآه ارمنستان ۲ - ۱ لخیا ورشو لهستان

سامسون اسپور ترکیه ۱ - ۲ آ ا ک آتن یونان

بریوبلیک ایسلند ۳ - ۱ شامروک راورز ایرلند

در جدول لیگ کنفرانس اروپا تیم استراسبورگ با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های شاختار دونیتسک با ۱۲ و راکوف با ۱۱ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم لخ پوژنان (تیم علی قلی زاده هافبک ایرانی) با ۷ امتیاز به رده بیستم نزول کرد.