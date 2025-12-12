پخش زنده
هفته پنجم دور گروهی فوتبال لیگ کنفرانس اروپا شب گذشته برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در پایان دور گروهی ۸ تیم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه خواهند یافت و تیمهای نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف صعود میکنند.
نتایج مسابقات به این شرح است:
دیترا کوزوو ۰ - ۳ آلکمار هلند
شلبرن ایرلند ۰ - ۳ کریستال پالاس انگلیس (گلها: کریستانتوس اوچه در دقیقه ۱۱، ادوارد انکتیاه در دقیقه ۲۵ و یرمی پینو ۳۷)
هامرون مالت ۰ - ۲ شاختار دونیتسک اوکراین
لینکلن رد جبل الطارق ۲ - ۱ زیگما اولوموک چک
راکوف لهستان ۱ - ۰ زرینسکی بوسنی و هرزگوین
هاکن سوئد ۱ - ۱ آ ا ک لارناکا قبرس
کوپس فنلاند ۰ - ۰ لوزان سوئیس
لخ پوژنان لهستان ۱ - ۱ ماینتس آلمان
در تیم لخ پوژنان، علی قلی زاده هافبک ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۶۷ بازی کرد.
راپید وین اتریش ۰ - ۱ اومونیا قبرس
فیورنتینا ایتالیا ۲ - ۱ دینامو کیف اوکراین (گلهای فیورنتینا: مویزه کین در دقیقه ۱۸ و آلبرت گودموندسون ۷۴)
ریه کا کرواسی ۳ - ۰ سلیه اسلوونی
اونیورسیتاتیا رومانی ۱ - ۲ اسپارتا پراگ چک
شکندیا مقدونیه شمالی ۲ - ۰ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی
یاگیلونیا لهستان ۱ - ۲ رایو وایکانو اسپانیا
آبردین اسکاتلند ۰ - ۱ استراسبورگ فرانسه
نوآه ارمنستان ۲ - ۱ لخیا ورشو لهستان
سامسون اسپور ترکیه ۱ - ۲ آ ا ک آتن یونان
بریوبلیک ایسلند ۳ - ۱ شامروک راورز ایرلند
در جدول لیگ کنفرانس اروپا تیم استراسبورگ با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای شاختار دونیتسک با ۱۲ و راکوف با ۱۱ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم لخ پوژنان (تیم علی قلی زاده هافبک ایرانی) با ۷ امتیاز به رده بیستم نزول کرد.