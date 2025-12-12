به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: حفظ پیوستگی نمدمالان و حضور آنان در کنار همدیگر می‌تواند باعث توسعه اشتغال خانگی و بهبود تولید در مقیاس کوچک شود.

ملک‌محمد قربان‌پور تاکید کرد: توجه به حوزه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی و رویکرد اقتصادی آن را به‌عنوان یکی از محور‌های مهم توسعه منطقه‌ای مورد توجه اعلام و تاکید کرد: هنرصنعت نمد در سال‌های قبل با بازار و رونق قابل‌توجهی در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری مانند دشتک شهرستان اردل و چلگرد شهرستان کوهرنگ برخوردار بود.

وی رکود کنونی نمدمالی را ناشی از همگام نبودن با روند جهانی تجددگرایی و فناوری‌های نوین دانست و افزود: کاربرد محصولات نمدی ۵۰ سال پیش در برابر رقابت پارچه‌های جدید غیرواقعی و نیازمند تحول بنیادین است.

قربان‌پور سهم اشتغال حوزه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی را با احتساب نمد حدود ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: البته اشتغال در این حوزه بیشتر غیرپایدار و بی‌ثبات است، اما تولیدات خانگی این حوزه پتانسیل قدرتمندی برای تقویت اقتصاد چهارمحال و بختیاری و کشور دارد.

وی با اشاره به هدایت بخش قابل‌توجهی از تسهیلات تکلیفی سال گذشته چهارمحال و بختیاری به سمت‌وسوی مشاغل خُرد، کوچک و خانگی یادآور شد: از مجموع ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات تخصیص‌یافته به مشاغل خُرد و خانگی، تنها ۹ هزار میلیارد ریال به صنایع بزرگ اختصاص پیدا کرد که نشان‌دهنده تمرکز حمایتی بر بخش کوچک‌تر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری یکی از سیاست‌های راهبردی در سطح ملی و استانی را ارتقای سطح مهارت در حوزه‌های صنایع خُرد و بزرگ دانست و گفت: حوزه فنی و حرفه‌ای به‌عنوان نهاد اصلی مجری آموزش‌های مورد نیاز فعالان این صنعت، نقش محوری در تحقق این سیاست ایفا می‌کند.

وی افزود: صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی به‌ویژه نمد باید به‌عنوان نقطه‌ای برای انسجام و هم‌افزایی در نظر گرفته شود تا مانند گذشته در مرکز زنجیره تولید پشم دام عشایری باشد.

قربان‌پور بهره‌مندی از تنوع اقوام ساکن در چهارمحال و بختیاری برای رونق صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی را ضروری اعلام و تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌های مرتبط با صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی باید با مشارکت کامل تمامی شهرستان‌های استان و همکاری شهرداران و شورا‌های اسلامی شهر‌ها در دستور کار قرار گیرد.