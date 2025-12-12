به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان گفت: شهروندی که قصد خودکشی از روی دکل برق فشار قوی را داشت با هوشمندی فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر نجات یافت.

سرهنگ محمدرضا ایرانپور افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی براینکه شهروندی در شهرستان خمینی شهر با رفتن بر روی دکل برق فشار قوی قصد خودکشی دارد، بلافاصله فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر به همراه جانشین این فرماندهی برای بررسی به محل اعزام شدند.

وی گفت: فردی که به علت برخی مشکلات قصد خودکشی داشت از این اقدام منصرف شد.