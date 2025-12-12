به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی بویین میاندشت گفت:طی دو روز فعالیت سامانه بارشی، در بویین میاندشت ۴/۳۸ (سی وهشت وچهاردهم) میلیمتر بارش درایستگاه بویین میاندشت به ثبت رسیدومیزان بارش برف هم ۱۰ سانتیمتر بوده است.

نوروز ملکی افزود: طی همین مدت بیشترین بارش به میزان ۴۰ میلیمتر درافوس به ثبت رسید و ۲۵ سانتیمتر هم برف دراین شهر بارید.

وی افزود: بارش سال زراعی شهرستان بویین میاندشت هم به ۴/۳۹ (سی ونه وچهاردهم) میلیمتر رسیده که برابربا مشابه سال قبل است.