حمایت استاندار موجب شد پروژه صفیالدین اورموی با کیفیت و دقت اجرا شود
رییس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:حمایت استاندار موجب شد پروژه صفیالدین اورموی با کیفیت و دقت اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛توماج وحید افشار رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: احداث زیرگذر نباید به تنهایی به عنوان افتخار تلقی شود، بلکه باید آن را در مسیر خدمت به مردم و بهبود زندگی شهری ببینیم و این نگاه ارزشمند است.
وی افزود: مدیریت شهری باید به دنبال فرهنگسازی، مدیریت حمل و نقل عمومی و توسعه سیستمهای نوین از جمله تراموا و اتوبوس برقی باشد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: در اجرای پروژه زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی، حمایت استاندار و معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی، اعضای شورای اسلامی شهر، دستگاههای اجرایی، پلیس راهور و مجموعه شهرداری ارومیه موجب شد این پروژه با کیفیت و دقت اجرا شود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین تمهیدات این پروژه، لولهگذاری ۶۵۰ متری برای هدایت و دفع آبهای سطحی بود که در نوع خود قابل توجه است و امید میرود در زمان بارندگی شاهد آبگرفتگی در این پروژه نخواهیم شد.
وحیدافشار با اشاره به وضعیت عملکرد شهرداری یادآور شد: مدیریت شهری حتی در دوران ۱۲ روز جنگ صهیونیستی با تمام توان به فعالیتهای عمرانی و خدماتی خود ادامه داد و این نشاندهنده تلاش بیوقفه همه دستاندرکاران است.
رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: اولویت اصلی مدیریت شهری نوسازی حمل و نقل عمومی و توسعه سیستمهای پاک و پایدار است، همه این اقدامات برای خدمت به مردم و آبادانی شهر ارومیه انجام میشود.