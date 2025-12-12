به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، صحرایی گفت: این دوره آموزشی با حضور حدود ۷۰ نفر از فرماندهان و سرگروه‌های تیم‌های دادرس پیشرفته در کویر سه‌قلعه برگزار شد و فرصتی کم‌نظیر برای افزایش مهارت‌های امدادی جوانان فراهم آورد.

به گفته وی هدف از اجرای این دوره، ارتقای توانمندی‌های امدادی، مدیریت بحران و تقویت هماهنگی بین تیم‌ها است و شرکت‌کنندگان در قالب کارگاه‌های تخصصی و تمرین‌های میدانی، مهارت‌های موردنیاز برای فعالیت در شرایط سخت و اضطراری را به‌صورت عملی فرا گرفتند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت آموزش‌های میدانی در شرایط واقعی، گفت: در بخش طراحی و برپایی اردوگاه اسکان اضطراری شرکت‌کنندگان ضمن فراگیری اصول انتخاب محل مناسب، اقدام به برپایی چادر‌های امدادی کردند تا شرایط واقعی بحران برای آنها شبیه‌سازی شود.

صحرایی سرفصل‌های آموزشی این دوره را شامل آموزش‌های تخصصی امداد و نجات در شرایط کویری، طراحی و مدیریت اردوگاه‌های اسکان اضطراری، تمرین‌های گروهی برای تقویت هماهنگی تیم‌ها در عملیات مشترک و آموزش کمک‌های اولیه و استفاده از تجهیزات امدادی عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری این دوره در کویر سه‌قلعه با توجه به ویژگی‌های خاص طبیعی منطقه به جوانان داوطلب کمک کرد تا مهارت‌های خود را در محیطی شبیه به شرایط واقعی بحران تمرین و تقویت کنند؛ موضوعی که نقش مهمی در آمادگی عملیاتی آنان دارد.

این دوره آموزشی به مدت ۲ روز برگزار شد.