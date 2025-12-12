پخش زنده
در همایش ملی «مسئلهشناسی جوانان NEETs»، با تصویب اعضا، استان زنجان به عنوان دبیرخانه دائمی «جوانان نیت» در کشور تعیین شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان، در این همایش با تشریح ابعاد فزاینده پدیده نوظهور «نیتها» در ایران و جهان، آنها را یکی از آسیبپذیرترین اقشار جوان معرفی و هشدار داد که بیتوجهی به این گروه میتواند پیامدهای جدی اجتماعی، اقتصادی و هویتی برای آینده جامعه به همراه داشته باشد.
صادقی، با اشاره به اینکه پدیده NEETs نخستین بار در سال ۲۰۰۰ در انگلستان مطرح شد، افزود: امروزه این مفهوم به یک شاخص مهم در تحلیلهای جمعیتی و اجتماعی تبدیل شده و اهمیت جهانی آن را نشان میدهد.
وی در تعریف این گروه گفت: .نیتها جوانانی هستند که نه در حال تحصیل، نه شاغل و نه در دوره مهارتآموزی قرار دارند.
صادقی افزود: این گروه عمدتاً در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند، هرچند در برخی کشورها دامنه سنی تا ۳۰ سال نیز گسترش یافته است.
معاون سیاسی استاندار با تأکید بر اینکه نباید به نیتها از منظر اخلاقی یا قضاوت محور نگاه کرد، گفت: این شاخص کاملاً عینی است و تحلیل آن نیازمند تمرکز بر واقعیتهای اجتماعی و پرهیز از برداشتهای ارزشی است.
وی با اشاره به ویژگیهای رفتاری و سبک زندگی این گروه توضیح داد: نیتها بیشترین زمان آزاد خود را در فضاهای عمومی، شبکههای اجتماعی و بازیهای ویدئویی میگذرانند که نشاندهنده تغییر سبک زندگی نسل جوان و اثرپذیری بالای آنها از محیط است.
صادقی ادامه داد: مطالعات بینالمللی نیتها را گروهی آسیبپذیر در برابر بزهکاری، مصرف مواد، افسردگی و بحران هویت معرفی میکنند و دلایل شکلگیری این وضعیت شامل مشکلات اقتصادی، دشواری گذار به بزرگسالی، فقدان فرصتهای شغلی و ناامیدی از آینده شغلی است.
وی وضعیت نیتها در ایران را نگرانکننده خواند و با اشاره به اختلاف آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گفت:این تفاوت فاحش نشاندهنده ضعف در یکسانسازی شاخصها و نبود نظام رصد اجتماعی منسجم است.
صادقی با تأکید بر اینکه نیتها به دلیل پیوندهای ضعیف با ساختارهای اجتماعی، بهعنوان نیروی بالقوه رهاشده محسوب میشوند، هشدار داد که عدم برنامهریزی مؤثر برای مدیریت این پدیده، پیامدهای آن را در آینده پیچیدهتر و گستردهتر خواهد کرد.
وی به راهکارهای موفق بینالمللی اشاره کرد و افزود: ایجاد بازار کار فعال، ارائه مشوقهای مؤثر به کارفرمایان، توسعه دورههای مهارتآموزی کوتاهمدت و کاربردی، خدمات مشاوره شغلی، حمایتهای روانی و اجرای برنامههای داوطلبانه و مشارکتی میتواند بازگرداندن نیتها به چرخه اقتصادی و اجتماعی را ممکن سازد.
معاون سیاسی استاندار زنجان در پایان تأکید کرد که ایجاد دبیرخانه دائمی «جوانان نیت» در استان زنجان، گامی مهم برای رصد دقیق، سیاستگذاری علمی و ساماندهی این گروه در سطح ملی محسوب میشود.