پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۱ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
لا دپش
– پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز پایگاه نظامی فرانسه! روسیه، چین یا ایران؟ کسی شک ندارد!
ار ت ال
– کشورهایی مانند اسپانیا، ایرلند و ایسلند و هلند، پس از دیدن نام رژیم اسرائیل در یورو ویژن، آن را تحریم کردند. این جشنواره موسیقی قرار است می ۲۰۲۶ در وین اتریش برگزار شود.
اکتو
– گیوم فوری مدیر شرکت هواپیماسازی ایرباس میگوید ساخت هواپیمای جنگی نسل ششم با همکاری بعضی کشورهای اروپایی در دستور کار است.
اکتوالیته
– مجلس فرانسه، با اکثریت آراء افزایش بودجه دفاعی در سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد.
اوزین نول
– تا ۱۰ سال آینده، با افزایش ساخت نیروگاههای هستهای نسل جدید، ۱۰۰ هزار فرانسوی مشغول به کار میشوند.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«دیلی جنگ»
- برای اولین بار در تاریخ پاکستان یک رئیس سابق سازمان اطلاعات به ۱۴ سال زندان حبس محکوم شد
- سناتور فیصل واودا: ژنرال فیض حمید علیه «عمرا خان» در پرونده اغتشاشات ۹ میبه عنوان شاهد حضور مییابد
- شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز با پوتین دیدار میکند
- پاکستان به ترکمنستان استفاده اقتصادی از بنادر گوادر و کراچی را پیشنهاد داد
«داون نیوز»
- پاکستان یک میلیارد و دویست میلیون دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کرد
- آمریکا فروش تجهیزات و فناوری پیشرفته برای جنگندههای اف -۱۶ پاکستان را تصویب کرد
- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: حکم علیه رئیس سابق سازمان اطلاعات ثابت کرد در پاکستان هیچ کس بالاتر از قانون نیست
- پنج نیروی پلیس پاکستان در یک حمله تروریستی شبانه در منطقه «بنو» شدیدا زخمی شدند
«دنیا»
- بانک جهانی یک وام ۴۰۰ میلیون دلاری برای پاکستان را تصویب کرد
- تاکید وزرای کشور پاکستان و عراق برای تسهیل سفر زائران عتبات عالیات
- شرایط صندوق بینالمللی پول: دولت اسلام آباد آماده کاهش طرحهای توسعهای و اعمال مالیات جدید است
- وزیر خارجه طالبان: علیه افرادی که از خارج افغانستان فعالیتهای نظامی انجام میدهند برخورد قانونی صورت میگیرد
- سومین محموله امدادی پاکستان برای سیل زدگان سریلانکا ارسال شد