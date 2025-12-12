به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۱ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

لا دپش

– پرواز پهپاد‌های ناشناس بر فراز پایگاه نظامی فرانسه! روسیه، چین یا ایران؟ کسی شک ندارد!

ار ت ال

– کشور‌هایی مانند اسپانیا، ایرلند و ایسلند و هلند، پس از دیدن نام رژیم اسرائیل در یورو ویژن، آن را تحریم کردند. این جشنواره موسیقی قرار است می ۲۰۲۶ در وین اتریش برگزار شود.

اکتو

– گیوم فوری مدیر شرکت هواپیماسازی ایرباس می‌گوید ساخت هواپیمای جنگی نسل ششم با همکاری بعضی کشور‌های اروپایی در دستور کار است.

اکتوالیته

– مجلس فرانسه، با اکثریت آراء افزایش بودجه دفاعی در سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد.

اوزین نول

– تا ۱۰ سال آینده، با افزایش ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای نسل جدید، ۱۰۰ هزار فرانسوی مشغول به کار می‌شوند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«دیلی جنگ»

- برای اولین بار در تاریخ پاکستان یک رئیس سابق سازمان اطلاعات به ۱۴ سال زندان حبس محکوم شد

- سناتور فیصل واودا: ژنرال فیض حمید علیه «عمرا خان» در پرونده اغتشاشات ۹ می‌به عنوان شاهد حضور می‌یابد

- شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز با پوتین دیدار می‌کند

- پاکستان به ترکمنستان استفاده اقتصادی از بنادر گوادر و کراچی را پیشنهاد داد

«داون نیوز»

- پاکستان یک میلیارد و دویست میلیون دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کرد

- آمریکا فروش تجهیزات و فناوری پیشرفته برای جنگنده‌های اف -۱۶ پاکستان را تصویب کرد

- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: حکم علیه رئیس سابق سازمان اطلاعات ثابت کرد در پاکستان هیچ کس بالاتر از قانون نیست

- پنج نیروی پلیس پاکستان در یک حمله تروریستی شبانه در منطقه «بنو» شدیدا زخمی شدند

«دنیا»

- بانک جهانی یک وام ۴۰۰ میلیون دلاری برای پاکستان را تصویب کرد

- تاکید وزرای کشور پاکستان و عراق برای تسهیل سفر زائران عتبات عالیات

- شرایط صندوق بین‌المللی پول: دولت اسلام آباد آماده کاهش طرح‌های توسعه‌ای و اعمال مالیات جدید است

- وزیر خارجه طالبان: علیه افرادی که از خارج افغانستان فعالیت‌های نظامی انجام می‌دهند برخورد قانونی صورت می‌گیرد

- سومین محموله امدادی پاکستان برای سیل زدگان سریلانکا ارسال شد