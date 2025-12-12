به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، این رقابت‌ها هر ۴ سال یک بار برگزار می‌شود و ۱۴ تیم در دور نخست به صورت حذفی به مصاف هم رفتند و ۷ تیم برتر راهی دور گروهی شدند. در پایان دور گروهی از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود کردند.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

یک چهارم نهایی:

مغرب ۱ - ۰ سوریه

فلسطین ۱ - ۲ عربستان (وقت اضافه) (گل‌های عربستان: فیراس البریکان در دقیقه ۵۶ - پنالتی و محمد کانو ۱۱۵)

برنامه - جمعه ۲۱ آذر:

اردن - عراق

الجزایر (قهرمان دوره قبل) - امارات

در جدول گلزنان علی علوان از اردن و محمد کانو از عربستان با ۳ گل مشترکا در صدر هستند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۱ تیم الجزایر با شکست تونس قهرمان شد و تیم قطر به مقام سوم رسید.



در فوتبال قهرمانی کشور‌های عربی که از سال ۱۹۶۳ برگزار می‌شود، تیم عراق با ۴ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم‌های عربستان با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و تونس با یک طلا و یک نقره و مصر با یک قهرمانی و سومی در رده‌های سوم و چهارم هستند. تیم‌های مغرب و الجزایر نیز یک بار قهرمان شده‌اند.