پخش زنده
امروز: -
یازدهمین دوره فوتبال قهرمانی کشورهای عرب ۲۰۲۵ در قطر پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، این رقابتها هر ۴ سال یک بار برگزار میشود و ۱۴ تیم در دور نخست به صورت حذفی به مصاف هم رفتند و ۷ تیم برتر راهی دور گروهی شدند. در پایان دور گروهی از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود کردند.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
یک چهارم نهایی:
مغرب ۱ - ۰ سوریه
فلسطین ۱ - ۲ عربستان (وقت اضافه) (گلهای عربستان: فیراس البریکان در دقیقه ۵۶ - پنالتی و محمد کانو ۱۱۵)
برنامه - جمعه ۲۱ آذر:
اردن - عراق
الجزایر (قهرمان دوره قبل) - امارات
در جدول گلزنان علی علوان از اردن و محمد کانو از عربستان با ۳ گل مشترکا در صدر هستند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۱ تیم الجزایر با شکست تونس قهرمان شد و تیم قطر به مقام سوم رسید.
در فوتبال قهرمانی کشورهای عربی که از سال ۱۹۶۳ برگزار میشود، تیم عراق با ۴ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیمهای عربستان با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و تونس با یک طلا و یک نقره و مصر با یک قهرمانی و سومی در ردههای سوم و چهارم هستند. تیمهای مغرب و الجزایر نیز یک بار قهرمان شدهاند.