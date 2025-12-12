به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛شهردار ارومیه با اشاره به بهره‌برداری از زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی گفت: تلاش و همراهی مجموعه‌های مختلف سبب شد این پروژه با سرعت قابل توجهی تکمیل و آماده بهره‌برداری شود تا بتواند در کاهش بار ترافیکی شهر نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: اجرای این پروژه مهم ترافیکی در راستای تسهیل عبور و مرور شهروندان و کاهش گره‌های ترافیکی منطقه انجام شده و با حمایت و همکاری نهاد‌های اجرایی، به نتیجه مطلوب رسیده است.

وی با اشاره به برنامه جامع مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌های ترافیکی افزود: تمام تلاش ما این است که تقاطع‌ها و کریدور‌های اصلی شهر را با اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح و زیرساخت‌های مدرن ساماندهی کنیم تا مشکلات ترافیکی مناطق مختلف به شکل اساسی برطرف شود.

شهردار ارومیه تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژه‌ها، ارتقای کیفیت سفر‌های شهری، کاهش بار ترافیک و ایجاد مسیری روان برای تردد شهروندان است و خوشبختانه با حمایت مجموعه مدیریت شهری و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این روند با سرعت مناسب در حال پیشرفت است.

شهردار ارومیه در ادامه با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم و پیچیده شهری گفت: یکی از طرح‌های اساسی پیشِ رو، اجرای پروژه روگذر تقاطع مخابرات است. این پروژه سال‌ها به دلیل چالش‌های ترافیکی، از سوی مدیریت‌های مختلف شهری اجرا نشده بود و همیشه اجرای آن به تعویق می‌افتاد؛ اما ان‌شاءالله با لطف خدا و همراهی مسئولان، این طرح نیز به سرانجام خواهد رسید.

آیدین رحمانی رضاییه با بیان اینکه حفظ و احیای هویت تاریخی شهر ارومیه از سیاست های مدیریت شهری است خاطرنشان کرد: تلاش کرده ایم تا اماکن و تمامی نقاط هویتی و تاریخی شهر ارومیه را حفظ و احیای کنیم و این حمایت ها با تکمیل عملیات سنگ فرش راسته غلامخان تکمیل می شود.