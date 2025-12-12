حفظ هویت و تاریخ شهر ارومیه از مهمترین سیاست های مدیریت شهری است
شهردار ارومیه گفت:حفظ هویت و تاریخ شهر ارومیه از مهمترین سیاست های مدیریت شهری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛شهردار ارومیه با اشاره به بهرهبرداری از زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی گفت: تلاش و همراهی مجموعههای مختلف سبب شد این پروژه با سرعت قابل توجهی تکمیل و آماده بهرهبرداری شود تا بتواند در کاهش بار ترافیکی شهر نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: اجرای این پروژه مهم ترافیکی در راستای تسهیل عبور و مرور شهروندان و کاهش گرههای ترافیکی منطقه انجام شده و با حمایت و همکاری نهادهای اجرایی، به نتیجه مطلوب رسیده است.
وی با اشاره به برنامه جامع مدیریت شهری برای توسعه زیرساختهای ترافیکی افزود: تمام تلاش ما این است که تقاطعها و کریدورهای اصلی شهر را با اجرای تقاطعهای غیرهمسطح و زیرساختهای مدرن ساماندهی کنیم تا مشکلات ترافیکی مناطق مختلف به شکل اساسی برطرف شود.
شهردار ارومیه تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژهها، ارتقای کیفیت سفرهای شهری، کاهش بار ترافیک و ایجاد مسیری روان برای تردد شهروندان است و خوشبختانه با حمایت مجموعه مدیریت شهری و همکاری دستگاههای اجرایی، این روند با سرعت مناسب در حال پیشرفت است.
شهردار ارومیه در ادامه با اشاره به یکی از پروژههای مهم و پیچیده شهری گفت: یکی از طرحهای اساسی پیشِ رو، اجرای پروژه روگذر تقاطع مخابرات است. این پروژه سالها به دلیل چالشهای ترافیکی، از سوی مدیریتهای مختلف شهری اجرا نشده بود و همیشه اجرای آن به تعویق میافتاد؛ اما انشاءالله با لطف خدا و همراهی مسئولان، این طرح نیز به سرانجام خواهد رسید.
آیدین رحمانی رضاییه با بیان اینکه حفظ و احیای هویت تاریخی شهر ارومیه از سیاست های مدیریت شهری است خاطرنشان کرد: تلاش کرده ایم تا اماکن و تمامی نقاط هویتی و تاریخی شهر ارومیه را حفظ و احیای کنیم و این حمایت ها با تکمیل عملیات سنگ فرش راسته غلامخان تکمیل می شود.
آیدین رحمانی رضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کمبود ۲۵۰ دستگاه اتوبوس در شهر ارومیه گفت: کمبود ناوگان حمل و نقل شهری از بزرگترین مشکلاتی بوده است که مدیریت شهری را درگیر خود کرده است و امروز الحمدالله با حمایت های استاندار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ارومیه این مشکل با خرید ۸۳ دستگاه از منطقه آزاد ماکو تا حدودی برطرف خواهد شد.
وی از رفع مشکلات پسماندی شهری سخن گفت و اذعان داشت؛ مشکلات پسماند شهری با تدابیر انجام گرفته از سوی مدیریت شهری رفع می شود.
شهردار ارومیه از اجرای عملیات سنگ فرش خیابان امام (ره) خبر داد و گفت؛ در ادامه حفظ هویت و بافت تاریخی شهر ارومیه ، عملیات سنگ فرش خیابان امام (ره) بزودی اجرایی می شود.
وی از آغاز نهضت زیباسازی در شهر ارومیه خبر داد و اذعان داشت؛ با اجرای عملیات نهضت زیباسازی در شهر ارومیه شاهد تغییر چهره شهری در سال ۱۴۰۵ خواهیم بود.