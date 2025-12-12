نویسنده کتاب مسافران گفت: این کتاب روایت صادقانه زندگی زوجی است که در زمان جنگ تحمیلی میان دو هویت و دو وطن، معنا و مسیر درست خود را پیدا کردند؛ حکایت آنهایی که در عراق زندگی می‌کردند، اما به جای دفاع از رژیم بعث در جبهه حق ایستادند.

فاطمه بهبودی، نویسنده کتاب «مسافران»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مسافران هشتمین کتاب من در حوزه مستندنویسی است. نخستین تجربه‌ام در این حوزه با کتاب پوتین قرمز‌ها آغاز شد؛ جایی که اولین‌بار نام آقای شیخ صلاح عسگرپور یک عراقی ایرانی تبار را شنیدم و ویژگی‌های شخصیتی او برایم جالب شد.

وی افزود:بخش عمده‌ای از داستان درباره معاودین یا همان ایرانی‌الاصل‌هایی است که در عراق زندگی می‌کردند و رژیم بعث آنها را روانه ایران کرد. روایت کتاب هم‌زمان با دوران جنگ شکل می‌گیرد و بخشی از آن به خدمت آقای عسگرپور در واحد اطلاعات عملیات قرارگاه خاتم‌الانبیا مربوط است.

نویسنده کتاب مسافران گفت: کتاب دو راوی دارد؛ شیخ صلاح عسگرپور و همسرشان فریال عسگرپور. فریال روز‌های سخت جنگ در اهواز را روایت می‌کند و شیخ صلاح ماجرای اسرا و دفاع از ایران را از زاویه نگاه خود بازگو می‌کند؛ شخصیتی که با وجود عراقی‌بودن، در جبهه حق و کنار ایران ایستاد.

فاطمه بهبودی افزود: کتاب «مسافران» را می‌توان روایتی از فراز و فرود‌های گروهی دانست که نه در عراق پذیرفته می‌شدند و نه در ایران به‌طور کامل احساس تعلق داشتند. شیخ صلاح عسگرپور از جمله همین افراد است. از سال ۱۳۴۸، دولت عراق اقامت ایرانی‌تبار‌های مقیم عراق را تمدید نکرد و بسیاری از آن‌ها با داشتن شناسنامه عراقی از کشور رانده شدند. این روند تا سال‌ها بعد و حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه داشت.

وی در پایان گفت: «مسافران» صحنه‌هایی واقعی و کمتر گفته‌شده از زندگی این خانواده را به تصویر می‌کشد؛ زوجی که روایت ساده، اما پرعمقی از زندگی خود میان جنگ و ایمان ارائه می‌کنند.

کتاب «مسافران» کاری از انتشارات سوره مهر است که ماه گذشته رونمایی و منتشر شد.