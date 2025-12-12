به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بارندگی شب گذشته و بروز پدیده مه‌گرفتگی در برخی محور‌های مواصلاتی استان گفت: کاهش دید در محورکاشان–اصفهان و همه محور‌های نائین گزارش شده است.

سرهنگ علی مولوی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های استان اصفهان افزود: بارندگی‌های شب گذشته باعث بروز مه‌گرفتگی در برخی محور‌های مواصلاتی استان به‌ویژه در محور کاشان – نائین و بخش‌هایی از محور‌های شرقی شهرستان نائین شده است.

وی با بیان اینکه کاهش دید افقی در این محور‌ها گزارش شده است، افزود: تیم‌های پلیس راه از نخستین ساعات صبح در نقاط مه‌آلود مستقر شده و در حال مدیریت ترافیک و هدایت خودرو‌ها هستند.

بگفته وی با وجود مه‌گرفتگی، هیچ‌یک از مسیر‌های اصلی و فرعی استان مسدود نیست و تردد در همه جاده‌ها برقرار است؛ با این حال رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

سرهنگ مولوی همچنین از رانندگان خواست ضمن استفاده از چراغ‌های مه‌شکن، از سبقت‌های ناگهانی در مسیر‌های مه‌آلود خودداری و آخرین وضعیت راه‌ها را پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راه دریافت کنند.

وی تأکید کرد: پلیس راه استان تا بازگشت شرایط جوی به وضعیت پایدار، به‌صورت مستمر در محور‌های لغزنده و دارای مه‌گرفتگی حضور دارد