مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: برای پایداری آب در لرستان از ابتدای سال تاکنون ۴۲ دستگاه دیزلژنراتور در تأسیسات حیاتی آماده بهکار شد و ۶ دستگاه دیگر نیز بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اولویت اصلی شرکت اظهار کرد: تضمین آبرسانی پایدار به مردم استان از طریق تقویت زیرساخت انرژی و هوشمندسازی شبکه، محور اصلی اقدامات ما بوده است.
نورالدین نوریزدان افزود: در راستای افزایش قابلیت اطمینان از ابتدای سال تاکنون ۴۲ دستگاه دیزلژنراتور در تأسیسات حیاتی آمادهبهکار شد و ۶ دستگاه دیگر نیز بازسازی شد. همچنین با راهاندازی و بازسازی ۴ سیستم چنجاور در تأسیسات مهم، انتقال بدون وقفه بین منابع برق را تضمین کردهایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان به موضوع توسعه سامانههای کنترل هوشمند اشاره و تصریح کرد: با توسعه سامانه تلهمتری و اضافهشدن ۹۰ دستگاه جدید در شبکه روستایی، ضریب بهرهمندی از پایش هوشمند در تأسیسات استان از ۲۲ درصد به ۴۰ درصد رسید که جهشی قابلتوجه در مدیریت شبکه است.
نوریزدان گفت: برای پایش این سامانه گسترده، ۵ مرکز لوکال کنترل در شهرهای نورآباد، پلدختر، الشتر، ازنا و سراب دوره راهاندازی و همزمان مرکز تلهمتری استانی با بهکارگیری ۴ نیروی متخصص جدید تجهیز شد.
وی به موضوع ایمنی و استانداردهای فنی اشاره کرد و افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی با حضور مدرسان برجسته کشوری، کسب رتبه برتر در مانورهای استانی و کشوری توسط تیمهای واکنش سریع، و انجام ممیزی تأسیسات برقی شهرستانها برای اخذ گواهیهای ایمنی، بخشی از اقدامات نهادینهسازی فرهنگ ایمنی در شرکت بوده است.
نوریزدان گفت: علاوه بر این اقدامات خرید و نصب ۶ دستگاه پارشال فلوم برای اندازهگیری دقیق آب و تأمین تجهیزات ایمنی مطابق با دستورالعملهای ملی نیز انجام شده است.