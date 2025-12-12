پخش زنده
امروز: -
وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم قطر در حاشیه اجلاس هفتم مجمع محیط زیست سازمان ملل (یونیا ۷)، با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار، شینا انصاری با اشاره به همکاریهای سازنده میان دو کشور در سطوح فنی و کمیتههای مشترک، روابط محیط زیستی ایران و قطر را مثبت ارزیابی کرد.
او با اشاره به اهمیت تقویت همکاریهای بین المللی در حوزه کنترل گرد و غبار، بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین پایش، برای شناسایی کانونهای گرد و غبار و برنامهریزی مدیریتی تاکید کرد.
در این دیدار دو طرف بر موضوعاتی همچون، همکاری مشترک برای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی خلیج فارس و دریای عمان، کنترل آلودگیهای دریایی و مقابله با قاچاق گونههای جانوری و حیات وحش تأکید کردند.
روابط تاریخی و دوستانه میان دو کشور، یکی از محورهای مورد توجه وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم قطر در این دیدار بود.علاوه بر این موضوع عبدالله بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی بر همکاری های مشترک دوطرف در زمینه پایش کیفیت هوا، بهرهگیری از فناوریهای نوین برای پیشبینی زودهنگام آلودگی هوا و گرد و غبار، سامانههای اطلاعرسانی سریع، کنترل کیفیت منابع آب، بازچرخانی و حفاظت از منابع آبی تاکید کرد.