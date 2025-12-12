مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: در پی بارندگی‌های شدید، امدادرسانی به ۶۸۱ نفر و اسکان اضطراری ۱۰۰ نفر در استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان با اشاره به نزول رحمت الهی در نقاط مختلف استان، اظهار داشت: باتوجه به پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی شدید، تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در آماده باش کامل قرار گرفتند.

وی افزود: بیش از ۲۵ تیم عملیاتی شامل؛ ۹۲ نجاتگر، ۳۴ نفر از کارکنان و ۵۸ داوطلب برای امدادرسانی به هم استانی‌ها پای کار بودند.

عبودی مزرعی بیان کرد: تاکنون ۱۴۶ خانواده شامل ۶۸۱ نفر از خدمات امدادی و ۱۰۰ نفر بصورت اضطراری اسکان داده شدند.