گشت ویژه بازرسان جهادکشاورزی ارومیه و تعزیرات حکومتی در ایام آخر هفته
این گشت به صورت مشترک با همکاری رئیس شعبه شش تعزیرات حکومتی برای نظارت بر عملکرد بازار و تأمین حقوق مصرفکنندگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
هدف از این گشت، بررسی وضعیت قیمتگذاری، نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و تضمین رعایت قوانین و مقررات مرتبط با تنظیم بازار بود. بازرسان با بررسی دقیق فرآیندهای توزیع و فروش، تلاش کردند تا از عرضه کالاهای غیربهداشتی و غیرقانونی جلوگیری کنند و کیفیت محصولات ارائه شده به شهروندان را تضمین نمایند.
این برنامه نشاندهنده عزم راسخ مجموعه جهادکشاورزی و سازمانهای نظارتی در راستای ارتقاء سلامت و امنیت غذایی جامعه است. همچنین، تأکید بر رعایت قوانین و حفظ حقوق مصرفکنندگان از جمله اولویتهای اصلی این گشتها به شمار میرود.
جهادکشاورزی ارومیه همواره در تلاش است تا با انجام نظارتهای مستمر و دقیق، بهبود شرایط بازار و ارتقاء کیفیت کالاها را هدف خود قرار دهد.