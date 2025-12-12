به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ صبح جمعه ۲۱ آذر همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بوعلی سینای همدان هم برگزار شد.

در این آزمون ۲ هزار و ۲۲۱ شرکت کننده حضور داشتند و طی ۲ ساعت و نیم هزار و ۱۲۵ نفر خانم و هزا و ۹۶ نفر اقا برای اخذ پروانه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاور خانواده قوه قضاییه با هم رقابت می‌کنند.

نتایج این آزمون اواخر بهمن ماه اعلام می‌شود.