وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دیدار با وزیر گردشگری یونان گفت: ایران و یونان با برخورداری از گسترهای کمنظیر از میراث ملموس و ناملموس، ظرفیت تبدیلشدن به شریک راهبردی یکدیگر در همکاریهای فرهنگی و گردشگری را دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری در حاشیه نشست دورهای «مجمع تمدنهای باستانی» و در دیدار با «اولگا کفالویانی» وزیر گردشگری یونان با تشریح ظرفیتهای کمنظیر ایران در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری، بر ضرورت تدوین یک «برنامه اقدام مشترک» با محوریت تسهیل رفتوآمد گردشگران، توسعه همکاریهای موزهای، مرمتی، تبادل کارشناس، برپایی نمایشگاههای مشترک و تقویت پیوند میان دو تمدن کهن تاکید کرد.
وی با اشاره به ثبتجهانی تازهترین میراث ناملموس ایران در یونسکو گفت: امروز بیستوهفتمین میراث ناملموس ایران، یعنی «هنر آینهکاری در معماری ایران» در یونسکو ثبت شد. کشور ما علاوه بر ۲۹ اثر ثبتشده ملموس و طبیعی، ظرفیت ثبت آثار بیشمار دیگری را نیز دارد؛ ایران، یک گنجینه زنده تمدنی است که میتواند محور همکاریهای خلاق و آیندهساز میان دو کشور قرار گیرد.
وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه ایران یکی از مستعدترین کشورها در حوزه گردشگری سلامت، دریایی، طبیعتگردی، فرهنگی و معنوی است، افزود: با برخورداری از ۲۹۹ رشته صنایعدستی و یکی از غنیترین مجموعههای آثار تاریخی جهان، ایران آماده است تا همکاریهای خود را با یونان در چارچوبی بلندمدت، راهبردی و اجرایی گسترش دهد.
صالحی امیری همچنین از وزیر گردشگری یونان برای حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایعدستی تهران در بهمنماه و همچنین حضور در اجلاس نوروز تهران دعوت کرد و گفت: برگزاری نمایشگاههای مشترک میان ایران و یونان میتواند نقطه عطفی در معرفی ریشههای مشترک و الهامبخش دو تمدن بزرگ باشد.
استقبال وزیر گردشگری یونان از ابتکارات ایران
اولگا کفالویانی، وزیر گردشگری یونان، نیز ضمن اعلام «تمایل و اراده جدی» کشورش برای توسعه همکاریها با ایران، از پیشنهادهای مطرحشده از سوی صالحیامیری استقبال کرد و ایران و یونان را «پاسداران میراث غنی جهان» دانست.
وی با اشاره به نقش یونسکو در معرفی میراث جهانی افزود: یونسکو از آثار ایران و یونان غنی شده است و این آثار نقطه اتصال گردشگران جهان با هویت مشترک بشریاند.
کفالویانی با تبریک انتخاب ایران در شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری و یادآوری انتخاب یونان بهعنوان نماینده اروپا در همین سازمان، بهروزرسانی یادداشت دوجانبه سال ۱۹۹۷ و تدوین یک برنامه مشترک جدید را خواستار شد و گفت: همکاری ما باید انعطافپذیر و مبتنی بر اجرای واقعی باشد.
وزیر گردشگری یونان مهمترین مانع توسعه گردشگری میان دو کشور را نبود پرواز مستقیم عنوان کرد و افزود : یونان امروز در جمع ده مقصد نخست گردشگری جهان است و در سال ۲۰۲۴ میزبان ۴۰ میلیون گردشگر بود؛ اما به دنبال تنوعبخشی و فتح بازارهای جدید هستیم. ایران ظرفیتهای شگفتانگیزی دارد و اگر معرفی مناسبی انجام شود، گردشگران یونانی و اروپایی به ایران جذب خواهند شد.
وی با استقبال از پیشنهادهای ایران گفت : در نمایشگاه بینالمللی تهران با افتخار شرکت میکنم و در جریان این سفر از امضای تفاهمنامه مشترک حمایت خواهم کرد.
کفالویانی همچنین بر ضرورت فعالسازی اشکال متنوع گردشگری، چون خوراک، سلامت، دریایی و ورزشی میان دو کشور تاکید کرد و افزود: گردشگری پلی میان ملتهاست؛ این مسیر باید میان ایران و یونان با قدرت بیشتری باز شود.