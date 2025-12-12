به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مجید احمدی گفت: عملیات اجرایی این پروژه از مهرماه شروع و تاکنون به پیشرفت ۳۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: این طرح با ۵ میلیارد تومان در حال اجراست و پس از تکمیل، نقش مهمی در ارتقای کیفیت ورودی پارک و افزایش جذابیت بصری آن خواهد داشت.

احمدی با تأکید بر ضرورت توجه مدیریت شهری به توسعه فضای سبز، گفت: ایجاد مسیر‌های ایمن، محوطه‌سازی استاندارد، کاشت گونه‌های مقاوم گیاهی و جانمایی مناسب مبلمان شهری از محور‌های اصلی این طرح است و شهرداری تلاش دارد با توسعه چنین پروژه‌هایی، سهم فضا‌های طبیعی و قابل استفاده در شهر را افزایش دهد.