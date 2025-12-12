به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته در شمال غرب استان، گفت: ایستگاه‌های چیروک، فتح آباد خضری، فتح آباد فردوس، انارستانک و خرو دو میلیمتر بارندگی را ثبت کردند.

زارعی افزود: همچنین ایستگاه‌های دیهوک، باغستان، فردوس، طاهرآباد، کریمو و اسلامیه حدود یک میلیمتر بارندگی را ثبت کردند.

کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین در ایستگاه‌های سرند فردوس، سرایان و طبس بارش‌های ناچیز ثبت شد.