پخش زنده
امروز: -
بیشترین بارندگی شب گذشته در خراسان جنوبی در سُرُند طبس با ۵ میلیمتر بارندگی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته در شمال غرب استان، گفت: ایستگاههای چیروک، فتح آباد خضری، فتح آباد فردوس، انارستانک و خرو دو میلیمتر بارندگی را ثبت کردند.
زارعی افزود: همچنین ایستگاههای دیهوک، باغستان، فردوس، طاهرآباد، کریمو و اسلامیه حدود یک میلیمتر بارندگی را ثبت کردند.
کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین در ایستگاههای سرند فردوس، سرایان و طبس بارشهای ناچیز ثبت شد.