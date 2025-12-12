زهرا سلطانی نماینده کشورمان در مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

تکواندو پاراآسیایی جوانان؛ صعود زهرا سلطانی به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از امروز جمعه (۲۱ آذر) برگزار می شود.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود می‌روند.

در دور نخست وزن ۴۷- کیلوگرم دختران که ۸ پاراتکواندوکار حضور دارند، زهرا سلطانی از ایران مقابل ریا از اندونزی به میدان رفت.

سلطانی موفق شد در دو راند متوالی حریف خود را شکست دهد و راهی نیمه نهایی شود. او برای رسیدن به فینال باید با برنده دیدار ورزشکاران بنگلادش و نپال مبارزه کند.