پخش زنده
امروز: -
زهرا سلطانی نماینده کشورمان در مسابقات پاراتکواندو بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از امروز جمعه (۲۱ آذر) برگزار می شود.
در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود میروند.
در دور نخست وزن ۴۷- کیلوگرم دختران که ۸ پاراتکواندوکار حضور دارند، زهرا سلطانی از ایران مقابل ریا از اندونزی به میدان رفت.
سلطانی موفق شد در دو راند متوالی حریف خود را شکست دهد و راهی نیمه نهایی شود. او برای رسیدن به فینال باید با برنده دیدار ورزشکاران بنگلادش و نپال مبارزه کند.