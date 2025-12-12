تأکید استاندار آذربایجانغربی بر شتابگیری پروژههای عمرانی در ارومیه
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم جهش در طرحهای عمرانی ارومیه، گفت: بهرهگیری گستردهتر از ظرفیت بخش خصوصی میتواند روند توسعه شهری را سرعت دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی بهرهبرداری از زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی، را نمونهای موفق از اجرای سریع پروژهها دانسته و افزود: شهر ارومیه امکان اجرای همزمان چندین پروژه مشابه را دارد و باید در این مسیر گامهای جدی برداشته شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت کار جهادی و بسیجی، خاطرنشان کرد: ارومیه به عنوان یک کلانشهر باید تعداد بیشتری پروژه عمرانی در دست اجرا داشته باشد و مدیریت شهری باید در این زمینه فعالتر عمل کند.
استاندار آذربایجانغربی ظرفیت بخش خصوصی را نیز موتور محرک توسعه دانسته و افزود: نقش شهرداریها در جذب سرمایهگذاری دارای اهمیت ویژه بوده و حضور مردم در کنار مدیریت شهری میتواند به تقویت روند توسعه کمک کند.
رحمانی در پایان با اشاره به طرحهای حملونقل شهری و موضوعات مهمی مانند ساماندهی میدان مرکزی شهر، اضافه کرد: مقدمات لازم برای بهبود این نقاط فراهم شده و انتظار میرود شهرداری در تکمیل طرحها با جدیت بیشتری حضور داشته باشد.