دهمین کاروان پیادهام الحسن فاطمه الزهرا (س) به ورزنه رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مراسم استقبال ازدهمین کاروان پیادهام الحسن (فاطمه الزهرا) با حضور ۱۸ زائر از کربلای معلی تا مشهد مقدس در شهر ورزنه برگزار شد.
این کاروان که مسیر۲۰۰۰ کیلومتری کربلای معلی تا مشهد مقدس را با پای پیاده طی کردهاند، عصر دیروز بعد از مدت ۲۵ روز و طی مساحت ۹۰۰ کیلومتر به شهر شهید پرور شهر ورزنه رسیدند و مورد استقبال مردم خون گرم این شهر قرار گرفتند.
افراد حاضر در کاروان ۱۸ نفر هستند که جوانترین آنان ۲۷ و مسنترین ۷۶ ساله است.