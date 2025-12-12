پخش زنده
امروز: -
امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:
تقویم:
شنبه
۲۲ آذر ۱۴۰۴ هجری شمسی
۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری
۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی
اوقات شرعی:
اذان صبح: ۰۵:۳۶ دقیقه
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲:۰۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷:۱۶ دقیقه