به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:

تقویم:

شنبه

۲۲ آذر ۱۴۰۴ هجری شمسی

۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری

۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی

اوقات شرعی:

اذان صبح: ۰۵:۳۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲:۰۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷:۱۶ دقیقه