کامیون حامل ۱۲ تن آلایش مرغ غیربهداشتی در نجفآباد توقیف شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجفآباد گفت: کامیون بدون مجوز بهداشتی قرنطینهای با بیش از ۱۲ تن محموله آلایش مرغ (پای مرغ) با شرایط غیربهداشتی در حین عبور از این شهرستان توقیف شد.
میثم استکی افزود: در طی بازرسیهای نیروی انتظامی، یک دستگاه کامیون بدون مجوز بهداشتی قرنطینهای دامپزشکی حامل ۱۲ تن آلایش مرغ (پای مرغ) که در حال عبور از شهرستان نجفآباد به استان مجاور بوده توقیف شد.
وی افزود: پس از بررسی این محموله با تشخیص و تأیید غیرقابلمصرف بودن آن، با همکاری نیروی انتظامی این محموله توقیف و با هماهنگی شبکه دامپزشکی به مقصد کارخانه تبدیل ضایعات ارسال شد.