رئیس پلیس راه استان اصفهان علت حادثه واژگونی اتوبوس حامل مسافران یاسوج را ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: این اتوبوس به دلیل بیاحتیاطی و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس، از مسیر خارج و واژگون شده است. علی مولوی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد که مسیر از نظر فنی و شرایط جوی هیچ مشکلی نداشته و عامل انسانی، مهمترین دلیل وقوع این سانحه بوده است. ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از تهران عازم یاسوج بود در جاده تنگ خشک؛ منطقه ایلان دره سمیرم گردنه پشته از جاده منحرف و واژگون شد. در این حادثه سه نفر جان باختند. پنج مصدوم این حادثه هم با وضعیت نامساعد برای ادامه درمان با بالگرد اورژانس به بیمارستان های اصفهان در حال انتقال هستند.