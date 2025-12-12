به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سحر ناصر‌بخت، در گفتگو با خبر ۲۰ سیما کیش، با اشاره به تصویب طرح اصلاح محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه در مجلس، گفت: برخلاف تصور رایج در جامعه، این مصوبه هیچ‌گونه محدودیتی برای تعیین رقم مهریه ایجاد نمی کند و زوجین می‌توانند هر تعداد سکه را به عنوان مهریه با یکدیگر توافق و ثبت کنند.

او افزود: مصوبه جدید تنها وصف کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داده و این به این معنی است که اگر مرد استطاعت پرداخت داشته باشد و از پرداخت ۱۴ سکه خودداری کند، امکان اعمال مجازات کیفری وجود دارد و به هیچ عنوان به معنای محدود شدن مهریه به ۱۴ سکه نیست.

سحر ناصربخت درباره آسیب‌شناسی‌های احتمالی مصوبه جدید مجلس، گفت: این مصوبه ناظر بر نحوه وصول مهریه نیست و زنان می‌توانند مهریه کامل خود را اگر ۵۰۰ سکه هم باشد از همسر خود مطالبه کنند و تنها تغییر ایجاد شده، کاهش بار کیفری و جلوگیری از زندانی شدن گسترده محکومان مهریه است تا از بروز مشکلات اجتماعی و خانوادگی جلوگیری شود.

دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه، گفت: امکان دارد زوجین برای وصول مهریه‌های بالا، هر بار ۱۴ سکه را مطالبه کنند؛ اما هدف قانونگذار کاهش تنش‌ها و کمک به تداوم زندگی خانوادگی است.

او با رد این تصور که مهریه‌های بالا می‌تواند ضامن دوام زندگی باشد، افزود: پایه تداوم زندگی مشترک، تفاهم، آرامش و رفتار صحیح زوجین است و تعداد سکه‌های مهریه خوشبختی را تضمین نمی کند.

سحر ناصربخت خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس محدودیتی برای تعیین تعداد مهریه ایجاد نمی‌کند و از نظر شرعی و حقوقی هم چنین محدودیتی قابل‌طرح نیست و هدف اصلی قانونگذار، ایجاد تعادل، کاهش زندانیان مهریه و تقویت امنیت حقوقی زنان است.

دکترای حقوق بین الملل، ابراز امیدواری کرد: با اجرای صحیح این مصوبه مجلس، آرامش و امنیت بیشتری در خانواده‌ها ایجاد شود و سازوکار‌های حمایتی از زنان تقویت شود.