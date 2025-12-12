پخش زنده
امروز: -
دکترای حقوق بین الملل، گفت: مصوبه تازه مجلس درباره مهریه تنها وصف کیفری محکومیتهای مالی را کاهش میدهد و هیچ محدودیتی در تعیین مهریه برای زوجین ایجاد نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سحر ناصربخت، در گفتگو با خبر ۲۰ سیما کیش، با اشاره به تصویب طرح اصلاح محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه در مجلس، گفت: برخلاف تصور رایج در جامعه، این مصوبه هیچگونه محدودیتی برای تعیین رقم مهریه ایجاد نمی کند و زوجین میتوانند هر تعداد سکه را به عنوان مهریه با یکدیگر توافق و ثبت کنند.
او افزود: مصوبه جدید تنها وصف کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داده و این به این معنی است که اگر مرد استطاعت پرداخت داشته باشد و از پرداخت ۱۴ سکه خودداری کند، امکان اعمال مجازات کیفری وجود دارد و به هیچ عنوان به معنای محدود شدن مهریه به ۱۴ سکه نیست.
سحر ناصربخت درباره آسیبشناسیهای احتمالی مصوبه جدید مجلس، گفت: این مصوبه ناظر بر نحوه وصول مهریه نیست و زنان میتوانند مهریه کامل خود را اگر ۵۰۰ سکه هم باشد از همسر خود مطالبه کنند و تنها تغییر ایجاد شده، کاهش بار کیفری و جلوگیری از زندانی شدن گسترده محکومان مهریه است تا از بروز مشکلات اجتماعی و خانوادگی جلوگیری شود.
دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه، گفت: امکان دارد زوجین برای وصول مهریههای بالا، هر بار ۱۴ سکه را مطالبه کنند؛ اما هدف قانونگذار کاهش تنشها و کمک به تداوم زندگی خانوادگی است.
او با رد این تصور که مهریههای بالا میتواند ضامن دوام زندگی باشد، افزود: پایه تداوم زندگی مشترک، تفاهم، آرامش و رفتار صحیح زوجین است و تعداد سکههای مهریه خوشبختی را تضمین نمی کند.
سحر ناصربخت خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس محدودیتی برای تعیین تعداد مهریه ایجاد نمیکند و از نظر شرعی و حقوقی هم چنین محدودیتی قابلطرح نیست و هدف اصلی قانونگذار، ایجاد تعادل، کاهش زندانیان مهریه و تقویت امنیت حقوقی زنان است.
دکترای حقوق بین الملل، ابراز امیدواری کرد: با اجرای صحیح این مصوبه مجلس، آرامش و امنیت بیشتری در خانوادهها ایجاد شود و سازوکارهای حمایتی از زنان تقویت شود.