رئیس سازمان فضایی ایران گفت: طبق برنامهریزی فعلی، اوایل دی، سه ماهواره پایا، ظفر و نمونه دوم ماهواره کوثر که هر سه ماهواره سنجشی با دقتهای تصویربرداری ۱۵ متر هستند، بهصورت همزمان در مدار قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای پرتابهای مداری اظهارداشت : پرتابهایی که قرار بود در آذر انجام شود، بر اساس جمعبندیهای فنی به اوایل دی منتقل شده است.
وی افزود: طبق برنامهریزی فعلی، اوایل دی، سه ماهواره، پایا، ظفر و نمونه دوم ماهواره کوثر که هر سه ماهواره سنجشی با دقتهای تصویربرداری ۱۵ متر هستند بهصورت همزمان در مدار قرار میگیرند.
سالاریه گفت: خبر این پرتاب پیشتر اعلام شده بود و اکنون زمانبندی آن با قطعیت بیشتری مشخص شده است. هرچند مانند هر پرتاب فضایی ممکن است تغییرات لحظه آخری رخ دهد، اما در حال حاضر پرتاب اوایل دی قطعی است.
رئیس سازمان فضایی ایران مهمترین رویداد پیشِرو را همین پرتاب سهماهوارهای ذکر کرد و در ادامه درباره پروژههای زیرساختی افزود: مرکز فضایی سلماس اکنون در مرحله تستهای نهایی سایت قرار دارد و پس از پایان این آزمونها، بهرهبرداری رسمی آن آغاز میشود. همچنین پایگاه فضایی چناران نیز بهزودی وارد فاز بهرهبرداری خواهد شد و فرآیندهای نهایی آن در حال انجام است.