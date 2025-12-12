با حمایت حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی زمینه سرمایه گذاری احداث واحد تولید جامه و لباس در تکاب فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در جلسه کمیته فرعی سرمایه گذاری تکاب که با حضور حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار، بخشدار تخت سلیمان و جمعی از سرمایه گذاران و مدیران ادارات این شهرستان برگزار شد حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران در این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: با حمایت وی مدیر عمران دوخت کشور که در زمینه دوخت انواع لباس و کت و شلوار فعالیت دارد بزرگترین واحد تولید پوشاک در تکاب را راه اندازی خواهد کرد.

حجت الاسلام میرزایی افزود: مدیر عمران دوخت کشور در حال حاضر در شهرستان تکاب مشغول آموزش و مهارت آموزی به شهروندان متقاضی کار است و از ابتدای آموزش تا شروع بکار واحد تولیدی حقوق آنان را برابر قانون کار پرداخت خواهد کرد.

عمران عبادی مدیر عمران دوخت کشور نیز گفت: با اموزش و مهارت اموزی به علاقمندان به کار در واحد احداثی آینده علاوه بر رونق تولید پوشاک و برند سازی ان در تکاب، زمینه اشتغال صد‌ها نفر را در این واحد تولیدی فراهم می‌کند

وی گفت: در نظر دارم پس از راه اندازی این واحد تولیدی در تکاب مشابه آن را برای اشتغال آفرینی در شاهیندژ نیز راه اندازی کنم