اردوی جهادی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به همت گروه های جهادی شهید علی اکبر زوار و همکاری گروه جهادی شهدای برزنون در حاشیه‌ مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مسئول گروه جهادی شهید علی اکبر زوار گفت: این گروه جهادی آذر ‌ماه در سه محور اصلی دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی و همچنین بهداشت عمومی با بیش از ۶۰ نیروی جهادی در مناطق حاشیه‌ ای مشهد و مناطق محروم اطراف به ارائه خدمات پرداختند.

محمد زهانی با اشاره به محور نخست این برنامه افزود: در اردوی جهادی دندان‌ پزشکی، تیم‌ های تخصصی متشکل از دندانپزشکان، دستیاران و دانشجویان جهادی، خدماتی نظیر معاینه، پر کردن، کشیدن دندان و فلورایدتراپی را به خانواده های کم برخوردار ارائه کردند.

زهانی افزود: این اردو به مدت دو روز در منطقه مهرآباد حاشیه شهر مشهد و با مشارکت بیش از ۶۰ نفر نیروی جهادی برگزار شد.

وی ادامه داد: ارزش ریالی خدمات ارائه‌ شده به بیش از یک میلیارد تومان رسید.

زهانی با اشاره به دومین محور، تصریح کرد: اردوی جهادی مشترک پزشکی، بهداشت و داروسازی نیز در منطقه مهرآباد مشهد برگزار شد و در این اردوی چندرشته‌ ای، پزشکان عمومی و متخصص، بینایی سنجی، طب سوزنی، پرستاران، داروسازان و ماماها حضور داشتند و خدماتی از جمله ویزیت رایگان، توزیع رایگان دارو و غربالگری دوران بارداری را ارائه دادند.

مسئول گروه جهادی شهید علی اکبر زوار اظهار داشت: این اردوی مشترک با ۶۰ نفر نیروی جهادی برگزار شد و ارزش خدمات پزشکی آن حدود ۵۰۰ میلیون تومان و ارزش داروهای توزیع‌ شده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

زهانی با بیان اینکه هدف از اجرای این اردوها، ارتقای سلامت عمومی، کاهش محرومیت در زمینه خدمات سلامت و ترویج فرهنگ نوع‌ دوستی و مسئولیت اجتماعی در بین دانشجویان و اعضای جامعه پزشکی است، بیان کرد: گروه های جهادی شهید علی اکبر زوار با همکاری گروه جهادی شهدای برزنون و با پشتیبانی ستاد اجرایی فرامین و سازمان بسیج شهرداری و سپاه ناحیه کمیل مشهد در راستای تحقق شعار «لبخند با برکت» و با تأکید بر نقش گروه مردمی در توسعه عدالت اجتماعی، اجرای اردوهای جهادی را به‌ صورت مستمر دنبال می‌ کند.