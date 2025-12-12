فرمانده سپاه سردشت گفت: حضرت زهرا (س) اسوه بی‌بدیل انسانیت است و باید الگوی بانوان در عرصه‌های مدیریتی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرمانده سپاه سردشت در مراسم «بانوی با شکوه» با اشاره به اهمیت جایگاه زن در ایران اسلامی گفت: حضرت زهرا (س) اسوه بی‌بدیل انسانیت است و باید الگوی بانوان در عرصه‌های مدیریتی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.

سرتیپ دوم پاسدار صمد محمدعلی‌زاده اظهار کرد: این مناسبت تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه نمادی از تجلی جایگاه والای زن در اسلام است. فاطمه زهرا (س) به عنوان الگویی کامل، مجموعه‌ای از ایمان عمیق، دانش، ایثار، مدیریت خانواده و حضور آگاهانه و مؤثر در اجتماع را در خود جمع کرده است. در فرهنگ ایران اسلامی، سالروز ولادت ایشان به نام «روز زن» و «روز مادر» نامگذاری شده تا نقش محوری زنان در بنیان خانواده و تربیت نسل آینده مورد قدردانی قرار گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ولادت حضرت زهرا (س) یادآور کرامت، توانمندی و مسئولیت بزرگ بانوان در نظام اسلامی است. نقش بانوان از حفظ و تربیت کانون خانواده آغاز می‌شود و تا مدیریت جامعه و پیشبرد اهداف ملی امتداد می‌یابد.

در پایان این مراسم، از ۲۰ نفر از بانوان حاضر تجلیل و قدردانی شد.